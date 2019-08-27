Марсело Бьелсе никогда не нравилось просто спокойно сидеть на скамейке: он любит находиться поближе к полю.

В «Атлетике» (работал с 2011-го по 2013-й) тренер сидел в позе орла у самой бровки.

В «Марселе» (2014-2015) Бьелса забирал одну из сумок для воды.

А в Англии у Бьелсы появилось новое сиденье – ведро. Дело в том, что на стадионе «Лидса» скамейки слегка притоплены и Бьелсе не понравился обзор.

«Лидс» быстро понял, что на этом можно заработать, и по ходу сезона начал продавать такие же ведра за 80 фунтов, а оригинальное по окончании сезона даже выставил на аукцион.

«Вы хотите, чтобы я придал этому больше смысла, чем есть на самом деле. Это ведро, обычное удобное ведро», – объяснял тренер.

К новому сезону клуб подготовился основательно: Бьелса остался даже после неудачной попытки пробиться в АПЛ (теперь «Лидс» хочет выйти напрямую, чтобы наверняка), и ему купили два новых ведра: одно для домашних матчей, другое – для выездных.

«Лидс» отбивался от рекламных запросов еще в прошлом сезоне, но сейчас пришел Wish – американская торговая площадка вроде Aliexpress, заключившая с клубом 3-летний контракт. Болельщики сначала повозмущались, что на ведре появится чей-то логотип, но быстро смирились.

«Спорт сегодня» отмечает, что Wish работает с «Лейкерс» в НБА: калифорнийцы получают от компании 20 миллионов долларов уже третий год (когда в НБА разрешили рекламу на форме), и переход Леброна спровоцировал рост узнаваемости бренда – отличная помощь относительному новичку, который хочет бороться в бизнесе с Amazon и eBay.

«Удивлен, что люди уделяют этому так много внимания. Хотелось бы привлекать его другими способами», – так Бьелса отреагировал на реакцию болельщиков на последнем домашнем матче.

А ведь они просто порадовались, когда в технической зоне появилось ведро.

Minval.az