Президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.

Соответствующее заявление глава Бразилии сделал во время общения с журналистами, когда комментировал намерение стран-членов G7 оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

«Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлён, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — цитирует Болсонару ТАСС.

Как указал бразильский лидер, только после извинений Макрона власти страны могли бы рассмотреть возможность принятия помощи от стран G7.

«Сперва извинения — затем предложение, а потом я отвечу», — заключил глава южноамериканской республики.

Minval.az