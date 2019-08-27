Американскому продюсеру Харви Вайнштейну в суде Нью-Йорка предъявили два новых обвинения в сексуальном насилии, сообщает «Гордон» со ссылкой на издание BuzzFeed News.

Издание пишет, что, по словам прокуроров, в новых обвинениях фигурируют показания актрисы Аннабеллы Шиорры, известной по роли в телесериале «Клан Сопрано». По ее словам, Вайнштейн изнасиловал ее в ее квартире на Манхэттене в 1993 году.

Сам Вайнштейн обвинения отрицает. Он уверяет, что сексуальные действия происходили по обоюдному согласию.

Суд над продюсером должен был начаться 9 сентября, но для того, чтобы его адвокаты могли подготовиться с учетом новых обвинений, судья Верховного суда Манхэттена Джеймс Берк перенес дату начала судебного процесса на 6 января 2020 года.

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