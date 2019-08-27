Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны Жаира Болсонару, допустившего резкие выражения в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

еапомним, что на прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей в связи с предложением обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Болсонару также раскритиковал озвученный президентом Франции проект помощи, который был согласован на встрече «семерки». В соцсети бразильский лидер оставил неуважительный комментарий, касающийся Брижит Макрон.

По его словам, над Бразилией сейчас «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».

Сам Макрон, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии, заявил, что допущенные оскорбления вызывают у него сожаление и грусть. Он добавил, что «очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте».

Minval.az