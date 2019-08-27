Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире, — отметил он. — Обстоятельства меняются». По его словам, «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

Также Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, — отметил он. — Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново». «Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», — сказал он послам.

Французский лидер также заявил, что Россия необходима западному миру для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

«Партнерство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе», — сказал Макрон. Отталкивание России от Европы было бы «огромной стратегической ошибкой», подчеркнул он.

«Мы в Европе, и если мы не сделаем необходимых шагов, то останемся в обстановке напряженности, замороженных конфликтов, последствий холодной войны. В этом случае нам и дальше придется жить в Европе как на театре стратегического противоборства США и России» — добавил Макрон. По его мнению, «возрождения европейской цивилизации невозможно добиться без глубокого переосмысления связей с Россией».

Президент Франции напомнил при этом, что 1990-е и 2000-е годы «были отмечены взаимным недоверием» и Европа представала в глазах России «в качестве своего рода троянского коня Запада». «А это не отвечает нашим интересам», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что главы министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции направятся в ближайшее время на переговоры в Россию.

«Министр иностранных дел и министр вооруженных сил через несколько дней направятся на переговоры в Москву», — сказал он.

В своем выступлении в Елисейском дворце Макрон подчеркнул необходимость шагов к «сближению с Россией». Французский лидер отметил, что по итогам встречи, которую он провел с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон на минувшей неделе, было решено создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, связанных со строительством новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.

В ходе выступления президент Франции также заявил о необходимости совместно с Россией разрабатывать стратегию в космической сфере и сфере кибербезопасности.

«Нам следует вместе с Россией обдумать нашу стратегию по космосу. Не следует забывать, что в ходе нашей истории у нас уже получалось это делать. По вопросу космоса, насколько я понимаю, наши главные союзники не американцы», — сказал Макрон.

Он также указал на важность для Франции обеспечения сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности. «Следует вместе думать о киберстратегии», — отметил он.

При этом французский президент признал, что в настоящее время стороны «очень далеки от этого». «Но следует без наивности вести переговоры по данному вопросу, постоянно стремиться вновь выстроить повестку доверия», — добавил Макрон.

Minval.az