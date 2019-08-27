Израильская разведка «Моссад» не имеет себе равных в ближневосточном регионе. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Великолепную работу «Моссада» израильская газета аргументирует тем, что спецслужба сорвала запланированное нападение Ирана на Израиль, идентифицировав ливанских оперативников, работающих с Тегераном. Более того, отмечает издание, израильская разведка отслеживала конкретных боевиков, запускавших беспилотники по пути своего следования перед поездкой.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что двое из трех погибших в результате удара по Ирану были членами ливанского исламистского движения «Хезболла» и обучались силами иранской внешней разведки. В этом году они несколько раз посещали Иран, где прошли подготовку по работе с беспилотниками. Перед очередной отправкой в исламскую республику они сделали совместную фотографию на трапе самолета.

Отмечается, что израильская армия получила приказ ударить по муниципалитету Акраба в Палестине в воскресенье, 25 августа, после появления информации о готовящемся нападении на страну. Представитель вооруженных сил рассказал, что беспилотники, которые могли быть использованы для атаки, вероятнее всего, несли несколько килограммов взрывчатки.

Издание пишет, что слежка за членами «Хезболлы» является примером работы интеллектуальных средств старой школы, например, агентурной разведки (HUMINT), или шпионажа «Моссада». Известно, что израильская разведка нашла способ иметь своих агентов в Иране, которые могли получать информацию о членах «Хезболлы», летающих в Тегеран. Не исключается, что эти данные были получены путем взлома видеокамер.

«Моссад» также дает понять, что отслеживание участников исламистского движения распространялось на несколько стран. Таким образом, ключом к предотвращению катастрофических нападений на Израиль часто является наличие совершенной разведки, заключает The Jerusalem Post.

Minval.az