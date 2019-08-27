Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Первый иностранный лидер, заглянувший в кабину Су-57: Путин показал на МАКСе Эрдогану новейший российский самолет», — пишет корреспондент.

Ожидается, что лидеры государств ознакомятся с экспозицией и проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019. По итогам президенты двух стран планируют выступить перед журналистами.

Minval.az