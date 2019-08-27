В Бангладеш невестам перед свадьбой больше не нужно будет сообщать, являются ли они девственницами. Такое решение принял Верховный суд, пишет South China Morning Post.

Ранее бангладешские женщины по закону должны были указывать на брачном сертификате, являются ли они кумари, то есть девственницами, вдовами или разведенными. Теперь же государство обязали заменить первую позицию на пункт «незамужняя». Кроме того, о своем статусе должен будет сообщать и жених, чего ранее не делалось. Выбирать он будет из аналогичных вариантов.

South China Morning Post отмечает, что власти не комментировали вердикт, вынесенный 25 августа. Также не уточняется, когда точно решение вступит в силу.

Дело рассматривалось с 2014 года. Работавшие над ним адвокаты отметили, что постановление суда дает надежду на изменения в области прав женщин в будущем. Они также указали, что спрашивать женщин о девственности противоречит праву на личную жизнь.

Закон о браках и разводах был принят в Бангладеш — стране с мусульманским большинством — в 1974 году.

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