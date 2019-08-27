Федеральный апелляционный суд девятого округа США обязал власти штата Айдахо оплатить заключенному-трансгендеру Адри Эдмо операцию по коррекции половых признаков.

Об этом сообщает NBC News.

Эдмо страдает от тяжелой формы гендерной дисфории. Он многократно наносил себе физический вред и дважды пытался кастрировать себя с помощью бритвы. По вердикту суда, отказ в операции для него — форма «жестокого и необычного наказания», нарушающая восьмую поправку к Конституции США, по которой преступники не должны быть наказаны сверх того, что им отмерил суд.

Это первое подобное решение, вынесенное апелляционным судом в Соединенных Штатах. Ожидается, что оно станет прецедентом для других случаев в стране — и, возможно, приведет к признанию операций по «смене пола» частью необходимой медицинской помощи.

Вердиктом уже возмутился губернатор Айдахо, республиканец Брэд Литтл. Он назвал его «чрезвычайно разочаровывающим» и подчеркнул, что государство не должно перенаправлять с более важных вопросов деньги налогоплательщиков. Губернатор высказал мнение о том, что это решение стоит оспорить в Верховном суде США.

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