Блокада Армении и поддержка Азербайджана в карабахском вопросе создают угрозу безопасности для Армении, сказал глава армянского МИД Зограб Мнацаканян на открытии ежегодного съезда руководителей центрального аппарата министерства и дипломатических представительств и консульских учреждений Армении, передает местный Sputnik.

«Отказ Турции от установления дипотношений с Арменией, экономическая блокада, последовательное отрицание факта «геноцида армян» (кавычки наши — Minval.az), а в последнее время и оправдание «геноцидальных действий», очевидная и безоговорочная поддержка Азербайджана в вопросе Карабаха создают для Армении серьезную угрозу безопасности», — сказал министр страны–агрессора.

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