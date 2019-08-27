У США в 1980-х годах был план расчленения России на 30 государств, и он по-прежнему актуален. Его пытаются продвинуть под предлогом красивых лозунгов про демократию и свободу слова. Об этом заявил скандальный российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, прозападные оппозиционные политики «пытаются сподвигнуть молодых людей-идеалистов не просто бороться за свои взгляды, а бороться именно с самим государством». Лидер ЛДПР подчёркивает, что это всё «часть плана по разрушению России».

«В 1980-е в США был план не только расчленения СССР на 15 частей, но и России на 30 государств! Сегодня этот план по-прежнему актуален», — написал Жириновский у себя в tg-канале.

Minval.az