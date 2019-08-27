Никаких положительных перемен в отношениях между США и Ираном не будет без снятия Вашингтоном антииранских санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Без отказа США от санкций и без перечеркивания того ложного пути, который они выбрали, мы не увидим каких-либо положительных перемен. Ключ к положительным переменам находится у Вашингтона», — сказал Роухани в ходе выступления, которое транслировало иранское телевидение.

Он также прокомментировал звучавшие на Западе заявления о стремлении не допустить получением Ираном ядерного оружия, подчеркнув в очередной раз, что Тегеран не стремится к нему.

Minval.az