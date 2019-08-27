Тайский королевский дворец опубликовал несколько фотографий официальной наложницы короля Таиланда Рамы X, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

Изображения дают редкое представление о тайской монархии, которая обычно закрыта от внешнего мира.

34-летняя бывшая медсестра военного госпиталя Синеенат Вонгваджирапакди в конце июля была официально названа королевской наложницей 67-летнего короля. В местных СМИ появились около 60 фотографий, на которых ее можно увидеть с королем, на военных учениях и даже за штурвалом самолета в спортивном бюстгальтере. Фотографии вызвали в стране много шума.

Официальная четвертая жена короля — королева Сутхида Вачиралонгкорн живет в Швейцарии. Об их браке с Рамой X официально стало известно лишь за несколько дней до коронации — 1 мая 2019 года. Король имеет семерых детей от трех предыдущих жен.

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