Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.

«Очень больно наблюдать за тем, как пожары и разрушения опустошают тропические леса Амазонии, которые являются одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимые леса Амазонии в Латинской Америке», — написал Кук у себя в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.

Minval.az