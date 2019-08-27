В Турции обрушилась часть пешеходного моста.
Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел в турецком городке Терме.
На кадрах видно, что пешеходный мост буквально ушел под землю. Он обрушился, когда по нему шли люди. Также в образовавшуюся яму рухнула и проезжающая мимо машина.
В результате происшествия пострадали двое пешеходов. В настоящий момент они находятся в больнице.
Обрушение моста связывают с обильными дождями, обрушившимися на регион. Предполагается, что они размыли опоры конструкции, что и привело к инциденту.