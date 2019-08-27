В Турции обрушилась часть пешеходного моста.

Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в турецком городке Терме.

На кадрах видно, что пешеходный мост буквально ушел под землю. Он обрушился, когда по нему шли люди. Также в образовавшуюся яму рухнула и проезжающая мимо машина.

В результате происшествия пострадали двое пешеходов. В настоящий момент они находятся в больнице.

Обрушение моста связывают с обильными дождями, обрушившимися на регион. Предполагается, что они размыли опоры конструкции, что и привело к инциденту.

Minval.az