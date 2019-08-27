Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в понедельник к международному сообществу с призывом заставить Иран прекратить нападения на еврейское государство. Соответствующее заявление главы израильского кабмина распространила его канцелярия.

«Иран действует на широком фронте с тем, чтобы осуществлять кровавые террористические атаки на Израиль. Призываю международное сообщество немедленно принять меры, чтобы вынудить Иран прекратить эти атаки», — сказал Нетаньяху. Премьер добавил, что «Израиль продолжит отстаивать свою безопасность любым необходимым способом».

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