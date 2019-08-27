Гражданин Польши 25 августа совершил побег из тюрьмы итальянского Неаполя по связанным простыням. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Giancarlo De Risi.

Как стало известно, сбежавший сидел в тюрьме за убийство украинца в 2018 году.

Сообщается, что это преступление было совершено из-за женщины. Поляк в нетрезвом состоянии приставал к ней, а украинец пытался защитить ее, за что поплатился жизнью.

Как отмечается, преступник стал первым, кому удалось совершить побег за 100-летнюю историю тюрьмы.

«Газета.ру» отмечает, что поиском беглеца уже занимается полиция.

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