Меган Маркл, всерьез обеспокоенная падением своей популярности, решила предпринять усилия, чтобы хоть немного подправить свой имидж в глазах британцев. Герцогиня надеется, что в этом ей сможет оказать содействие ее новая опытная помощница. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на издание Express.

Стало известно, что на днях Меган, с одобрения своего супруга Гарри, наняла нового личного секретаря. Ей стала Фиона Макилвэм — дама, хорошо известная в Британии. Хотя Фионе исполнилось в этом году всего 44 года, она уже успела заслужить репутацию отличного профессионала, удостоившись чести стать одним из самых молодых в истории Британии послов. Фиону назначили на этот пост, когда ей не было и 35 лет, и она проявила себе на этом месте наилучшим образом. Ее дипломатический талант — это как раз то, что сейчас просто необходимо Меган.

Напомним, последнее время Маркл непрерывно подвергается критике со всех сторон, причем нельзя сказать, что она не дает к этому никакого повода. Меган совершает одну ошибку за другой. Превращает свои засекреченные роды в настоящий цирк, отказавшись от престижной лондонской клиники. Она устраивает сцену на стадионе Уэмбли, запретив себя фотографировать. Засекречивает крестины сына Арчи, лишив британцев такого важного для них праздника. Запрещает соседям по Виндзору заговаривать с ней и Гарри. Летает на частных самолетах, вызывая протесты защитников окружающей среды. Не говоря уже о том, что именно ее винят в ссоре братьев Уильяма и Гарри. Как Меган только теперь не называют — и лицемеркой, и капризной голливудской дивой…

Причем, за последнюю неделю количество критических выпадов ее адрес достигло абсолютного максимума. Дело дошло до того, что из-за вала обрушившихся на нее негативных комментариев Маркл была вынуждена временно отключить комментарии на своей страничке в социальной Сети. Так что теперь, в стремлении спасти остатки репутации, ей остается рассчитывать только на помощь своего нового секретаря. И надеяться, что Фиона Макилвэм сумеет придумать, как помирить Меган с подданными королевы Елизаветы, которые когда-то были от Маркл в таком восторге.

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