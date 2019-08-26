Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд поделилась информацией о судьбе истребителей-бомбардировщиках пятого поколения F-35, которые должны были быть поставлены Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Лорд заявляет, что на текущий момент данный вопрос обсуждается.

По ее словам, Пентагон рассматривает различные варианты для дальнейших действий, касающихся самолетов, которые официально по-прежнему считаются собственностью Турции.

Лорд также отмечает, что окончательно Турцию могут исключить из программы создания F-35 приблизительно через год.

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