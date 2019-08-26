На нефтеперекачивающей станции «Гомель» внесли изменения в систему контроля поступающей из России нефти, сообщает пресс-служба ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Как сообщил главный инженер компании Андрей Вериго, в частности, установлен современный анализатор содержания хлорорганики в сырье, поступающем в Белоруссию.

Также с целью дополнительного контроля с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта.

В компании отметили, что создание новых узлов учета количества и качества нефти на границах с Россией и Польшей обсуждается с концерном «Белнефтехим».

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