Проблему Кашмира следует решать в двустороннем формате — Индии и Пакистану, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп по итогам встречи с индийским премьером Нарендрой Моди на полях саммита G7.

«Кашмир — это вопрос двусторонних отношений (между Индией и Пакистаном), — цитирует слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на издание «Хиндустан таймс».

При этом президент выразил мнение, что Индия и Пакистан вскоре разрешат свои противоречия.

Также Трамп считает, что «премьер Индии, в самом деле, чувствует, что держит проблему Кашмира под контролем».

На вопрос журналиста, остается ли в силе предложение президента посредничать между Индией и Пакистаном по проблеме индийского штата Джамму и Кашмир, Трамп отметил, что, по его мнению, Индия и Пакистан сами разберутся с этим вопросом.

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