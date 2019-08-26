Женатому на петербурженке азербайджанцу Эльвину Исаеву грозит депортация на родину. У Исаева свой канал на YouTube, где он неоднократно оскорблял азербайджанские власти.

О задержании Исаева «Фонтанке» рассказали его адвокаты 26 августа, в отделе полиции он находится с субботы, 24 августа. Его задержали возле дома в Петро-Славянке. По словам защитника, 39-летнему блогеру вменяют статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания)»), которая грозит ему депортацией.

«Фонтанке» не удалось найти следы иной деятельности Исаева, чем он зарабатывает на жизнь – неизвестно. Осенью 2017 года Московский районный суд рассматривал уголовное дело, блогера обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, однако оно было прекращено по примирению сторон.

Minval.az