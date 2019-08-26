Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены. По мнению Эмманюэля Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение, пишет РБК.

Поводом для обмена репликами стала запись, размещенная пользователем Facebook Родригу Андреаса. На фоне спора между Макроном и Болсонару по поводу ситуации с пожарами в лесах Амазонии он разместил две фотографии. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару», — сделал подпись к фотографиям Андреаса.

Один из первых отзывов под сообщением оставил Болсонару: «Не унижай человека. Лол».

Макрон, комментируя эту переписку, заявил, что «все это очень грустно», сообщает BFM TV. «Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — добавил глава Франции.

К спору подключился и министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который тоже решил высказать свое мнение по поводу Макрона в Twitter. «Франция — страна крайностей. Она является родиной с одной стороны Декарта и Пастера, а с другой стороны участников дивизии СС «Шарлемань». Но Макрон далек от них всех. Он просто оппортунистический подонок, который ищет поддержки от французского сельскохозяйственного лобби», — написал он.

Перед началом саммита G7 в Биаррице Макрон предложил участникам саммита обсудить ситуацию в Бразилии, где горят леса в долине реки Амазонки. По мнению французского президента, ситуация, когда в огне погибло 2 млн гектаров лесов, является серьезным международным кризисом.

Болсонару оскорбил тот факт, что Макрон, выдвинув такое предложение, не посоветовался с руководством Бразилии и не пригласил в Биарриц его самого. По его словам, такое поведение граничит с неоколониализмом. «Макрон решил использовать нашу внутреннюю проблему в личных политических целях. Сенсационный тон, с которым он сообщил о проблемах в Амазонии (разместив в том числе и фальшивые фотографии), никак не позволит разрешить эту ситуацию», — сообщил он в своем Twitter.

В следующих сообщениях Болсонару обвинил Макрона в том, что тот «разжигает ненависть к Бразилии исходя из собственного тщеславия. По словам президента, другие страны (Израиль, США, Испания, Чили, Эквадор) не только сочувствуют его стране, ставшей жертвой информационной кампании, но и предлагают конкретные меры поддержки.

Minval.az