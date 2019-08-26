Лауреат премии «Оскар» и известный энвайронменталист Леонардо Ди Каприо анонсировал создание чрезвычайного фонда по защите биоразнообразия Амазонии. Первый вклад артиста — 5 миллионов долларов, пишет РБК.

В июле Ди Каприо организовал некоммерческую организацию для борьбы с климатическими изменениями «Альянс Земли» вместе с Лорен Пауэлл-Джобс (вдова Стива Джобса) и инвестором-миллиардером Брайаном Шетом.

Теперь команда объявила об учреждении чрезвычайного фонда Amazon Forest. Первый взнос в размере 5 миллионов долларов пойдет на обеспечение необходимыми ресурсами пострадавших коренных народов Амазонии и на поддержку партнеров фонда, которые занимаются защитой биоразнообразия крупнейшего тропического лесного массива.

25 августа актер опубликовал пост на своей странице в Instagram с призывом вносить пожертвования в новый фонд.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в Амазонии, который демонстрирует хрупкость равновесия климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов», — сказано в публикации.

Дождевые леса Амазонии охвачены огнем. С 15 августа в Бразилии вспыхнуло более 9,5 тыс. новых лесных пожаров, а за первые восемь месяцев 2019 года было зарегистрировано более 74 тыс. возгораний, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Сила пожаров такова, что на прошлой неделе власти крупнейшего бразильского штата Амазонас ввели чрезвычайное положение. Огонь уничтожил 1,3 тыс. кв. км лесов, дым распространился примерно на 3 миллиона кв. км, скрыв солнце от жителей Сан-Паулу. Эксперты считают, что к масштабным пожарам привела агрополитика Бразилии, поощряющая вырубку лесов для последующего выпаса скота и выращивания кормовых культур. Президент Жаир Болсонару способствовал этому снижением штрафов за незаконную вырубку лесов, сообщает Business Insider. Лидер государства считает, что пожары стали результатом провокации неправительственных организаций.

Леонардо Ди Каприо занимается проблемами экологии с 1998 года. Силами собственного фонда Leonardo DiCaprio Foundation он направил 30 миллионов долларов на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах мира. В 2014 году Ди Каприо был назначен послом мира ООН по проблемам климата.

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