Лидеры стран G7, приглашенные на саммит главы других государств и международные организации на сессии по климату получили особый подарок от президента Франции Эммануэля Макрона – наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, сообщает французский телеканал BFMTV.

Во французском Биаррице проходит саммит «Большой семерки», который завершится в понедельник вечером. Одна из главных тем, которая была заявлена Францией для обсуждения на G7, стала тема климата.

«Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны «Большой семерки», приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом», — отмечает телеканал.

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