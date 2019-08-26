В США завершились судебные процессы, инициированные представителями армянской диаспоры против Турции.

Пять американских граждан из числа этнических армян требовали от Анкары возмещения «убытков» их семей, покинувших пределы Османского государства в период событий 1915 года.

Судебный процесс по иску Гарис Давоян и Храйра Турабян в Верховном суде штата Калифорния начался 29 июля 2010 года. Еще один судебный процесс в том же суде стартовал 10 декабря 2010 года на основе жалобы Алекса Бакаляна, Анаис Арутюнян и Риты Мехдессян.

Армяне США в качестве наследников армян, покинувших территорию Османского государства, требовали от правительства Турции, Центробанка Турции и турецкого госбанка Ziraat компенсации «за утрату имущества, в том числе земельных участков».

По итогам девятилетних слушаний суд принял решение об отказе от удовлетворения требований армян по обоим искам.

Федеральный кассационный суд США, в частности, постановил, что решения по историческим событиям могут выносится лишь на основе экспертного анализа.

Сторона защиты, в лице адвокатов турецких банков, заявляла, что американские судебные органы не вправе выносить решения по подобным вопросам.

Правительство США не вмешивалось в ход судебного процесса.

Minval.az