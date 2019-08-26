Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в скором времени направить в северные области Сирии сухопутные части армии.

Об этом он сказал во время выступления, которое транслировал телеканал NTV.

«Сейчас наши боевые и разведывательные беспилотники и вертолеты находятся в регионе [на севере Сирии]. Продолжается переброска войск к границе. Очень скоро мы ждем, что наши сухопутные войска войдут туда», — заявил президент. Он отметил, что благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности.

«Постепенно наши усилия по созданию зоны безопасности приносят результаты. Нас не остановят никакие ловушки или попытки [других сил] свести свои счеты в регионе. Мы занимаемся теми проблемами, которые считались неприкосновенными, как, например, проблема востока Евфрата», — сказал Эрдоган. Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируются вооруженными курдскими формированиями, которые Анкара считает террористическими и несущими угрозу ее национальной безопасности. Турецкое руководство в июле начало активно заявлять о планах провести военную операцию на востоке Евфрата.

«Нашим приоритетом является диалог и сотрудничество. Но если ситуация будет развиваться не так, как мы хотим, или будут попытки затянуть решение, мы реализуем собственные планы», — указал турецкий лидер. Его слова касались договоренностей с США о сотрудничестве в создании буферной зоны.

Minval.az