Иран продал нефть с танкера Grace 1, задержанного в июле властями Гибралтара (заморская территория Великобритании), сообщил представитель иранского правительства Али Рабии, передает ТАСС.

По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.

Minval.az