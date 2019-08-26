По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.
Дата: 2019/08/26 14:12
Раздел: Мир
Просмотров:
87
Новости друзей
Другие новости раздела
Меркель хочет переговоров Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Эрдоган заявил, что сухопутные части ВС Турции скоро войдут на север Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в скором времени направить в северные области Сирии сухопутные
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих интересов
Тегеран для обеспечения безопасности иранских судов направил эсминец в Аденский залив.
Иран предупредил Израиль о «последствиях» за агрессию в регионе
Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что его агрессивные действия в регионе
Трамп заявил, что не захотел встречаться с Зарифом во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит
В Британии собака выявила рак у хозяйки
Жительница Великобритании рассказала историю о том, как ее собака оказала своевременную помощь при диагностировании рака.
Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера
США призывают не позволять иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов.
Вещи из популярных фильмов уйдут с молотка
Вещи из популярных фильмов будут проданы на аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction 31 августа и 1 сентября,