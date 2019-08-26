Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что его агрессивные действия в регионе будут иметь последствия.

«Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену», — цитирует заявление Рабии РИА Новости.

По словам представителя правительства Ирана, генсекретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла ясно дал понять, что действия израильской стороны «не останутся без ответа».

Он добавил, что Тегеран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона, а также признаёт право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.

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