Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил в понедельник перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита.

Трамп отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивал, «одобряет ли» глава Белого дома приезд Зарифа в Биарриц. «Я знал обо всем, что он делал», — сказал американский лидер. Трамп подчеркнул, что в настоящее время «слишком рано», чтобы встречаться с Зарифом.

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