Жительница Великобритании рассказала историю о том, как ее собака оказала своевременную помощь при диагностировании рака.

Как сообщает Daily Mirror, Эмма Смит привела домой для своих двух детей маленького щенка стаффордширского бультерьера. Пса решили назвать Чарли. Через продолжительное время Эмма начала замечать, что животное начало себя странно вести. Чарли прыгала к ее правой груди, постоянно вынюхивая ту область тела, и при этом громко лаяла. Сначала Эмма думала, что от ее футболки исходит запах пищи, однако собака не прекращала после смены одежды. В определенный момент Эмма подумала, что ее питомец на что-то намекает.

Она прощупала область, куда лает собака, и выявила там опухоль. В результате врачи выявили в том месте уплотнения. Впоследствии удачного лечебного процесса врач рассказал, что если бы она обратилась за помощью позднее, то все могло бы кончиться не так хорошо. Все члены семьи Эммы заверяют, что их питомец спас ей жизнь.

В действительности, собаки имеют острый нюх. Они способны по запаху определить только наркотические вещества и взрывчатку. Раковые клетки испускают субстанцию, которую могут выявить собаки в поте и прочих выделениях людей….

Minval.az