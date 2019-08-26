«МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 25 августа 2019 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты».

Об этом говорится в тексте заявления МИД Азербайджанской Республики в связи с так называемыми «президентскими выборами» в Абхазии.

«МИД Азербайджана полагает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Minval.az