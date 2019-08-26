Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название «Пражская весна», Александре Дубчеке.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frekvencе 1.

«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются», — сказал Лека.

Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.

Cнимать фильм будет словацкия киностудия Leca Production, бюджет картины составит более 10 миллионов евро. По словам продюсера, предполагается, что лента будет готова к концу 2021 года, когда исполняется 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера должна состояться в начале 2022 года.

Над фильмом уже взяли патронат премьер Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.

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