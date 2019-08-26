Президент США Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился со своими коллегами из «Большой семерки», настаивая на том, что Россия должна вернуться в G7, отвергнув аргументы остальных лидеров, выступивших против этой инициативы. Об этом, как пишет РБК, сообщает The Guardian со ссылкой на свои дипломатические источники.

События разворачивались в субботу вечером во время ужина у маяка Биаррица, который стал официальным открытием саммита. По словам источников, Трамп настаивал, что Россию следует вернуть в G7. Из всех лидеров «Большой семерки», находящихся за столом, свою поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет издание.

Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтральную позицию. Остальные — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Дональд Туск — решительно выступили против возвращения России.

«На этом моменте <…> обстановка начала накаляться, если не сказать больше», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата. «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы [G7] оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали [Трампу], что вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться», — сказал собеседник. Для Трампа это было неважным условием, добавил дипломат. Американский президент настаивал, что для обсуждения таких вопросов как Иран, Сирия и КНДР, необходимо присутствие России, добавил собеседник издания. «Таким образом, у него [Трампа] была действительно какая-то фундаментально противоположная позиция на этот счет», — заметил дипломат.

По данным Guardian, после ужина было запланировано групповое фото всех лидеров G7 возле маяка, однако оно было неожиданно отменено. Причина такого решения не называлась. Источники впрочем указали, что была сделала другая фотография — в более расширенном составе — с участием приглашенных лидеров из Индии, Австралии, Испании, Южной Африки и ряда других африканских государств.

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