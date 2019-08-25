В Иране предложили странам Запада сделать шаг навстречу в обмен на возвращение Тегерана к условиям ядерной сделки 2015 года, передаёт агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники.

О таком предложении стало известно после прибытия в Биарриц, где проходит саммит G7, самолёта с главной иранского МИД Джавада Зарифа на борту.

В Иране в свою очередь предложили странам Запада предоставить разрешение на экспорт как минимум 700 тысяч баррелей нефти в день с последующим доведением этого показателя до полутора миллионов баррелей в день, а также размораживание счётов Исламской Республики за рубежом.

В обмен на это Тегеран готов отказаться от действий, которые противоречат ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Иран не согласился принять план Франции, предусматривающий ограничение ракетной программы. Отказываться от ядерной программы в Тегеране также не намерены.

— Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом, — заявил иранский представитель.

При этом источники агентства не пояснили, в чём именно заключался план Франции, предложенный Ирану.

Minval.az