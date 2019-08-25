Полиция Гонконга впервые с момента начала общественных протестов применяла против их участников водометы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

По его данным, также полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ.

Участники акций протеста в ответ закидывали сотрудников органов правопорядка камнями. Сообщается также о применении зажигательных смесей.

Не менее 29 человек задержаны.

Между тем отмечается, что протесты в воскресенье в основном происходили лишь в одном районе Гонконга.

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