Как стало известно, 37-летняя Бритни Спирс потерпела сокрушительное поражение. Она проиграла судебный иск, в ходе которого пыталась освободиться от опеки отца. Хуже того, в результате его контроль над ее жизнью только усилился.

Судебные документы, которые удалось получить в свое распоряжение изданию TMZ, свидетельствуют о том, что судья встал на сторону Джейми Спирса, являющегося опекуном певицы. По решению суда, теперь его полномочия распространяются дополнительно еще на девять штатов — Алабаму, Аризону, Вашингтон, Джорджию, Массачусетс, Мичиган, Миссисипи, Теннеси и Вирджинию. Причем, это уже второе расширение полномочий Джейми: когда было удовлетворено его прошлое ходатайство, он получил право полного контроля над Бритни, когда она находится во Флориде, в Лиузиане и на Гавайях.

Такой результат неприятно поразил певицу, ведь она-то надеялась, наоборот, избавиться от опеки отца. Она потратила немало сил, чтобы убедить суд в том, что она полностью здорова и способна принять ответственность за собственную жизнь. Бритни даже сделала попытку доказать, что ее последняя госпитализация — вначале этого года — была произведена без необходимости и против ее воли. Увы, суд не внял аргументам Спирс, и теперь ей остается искать утешения в объятьях ее молодого бойфренда Сэма Асгари, который всегда готов ее поддержать.

Издание «7Дней» напоминает: Джейми Спирс был назначен судом опекуном дочери в 2008-м, после того, как у нее приключился нервный срыв. И долгое время ее вполне устраивало такое положение дел. Однако с тех пор, как у нее начался роман с Сэмом, и тем более после того, как у нее появилось желание выйти з него замуж, Бритни захотела свободы. Ведь как утверждают, Джейми не разрешает ей сыграть свадьбу с Сэмом.

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