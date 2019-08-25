Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, но не планирует встреч с США, сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави, передает РИА Новости.

«По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции», — написал Мусави в Twitter.

Он отметил, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

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