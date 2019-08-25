Перед каждой домашней игрой на стадион немецкого футбольного «Кельна» выходит козел. Как пишет «Спорт сегодня», во вчерашнем матче с дортмундской «Боруссией» дебютировал Хеннес IX.

Его предшественник – Хеннес Восьмой – был талисманом с 2008 года, но в этом году вышел на пенсию из-за проблем со здоровьем.

«У Хеннеса VIII возрастной остеоартрит. Как и у людей, ощущения могут быть более или менее болезненными, все зависит от погодных условий. Однако болезнь определенно ограничивает его», – сказал Тео Пейджел, директор зоопарка, в котором живет козел.

Смена талисмана получилась легкой. Хеннес IX родился 24 февраля 2018 года в Петерсхаген-Ильзе. В августе того же года его перевезли в зоопарк Кельна и сделали необходимые прививки – теперь животное может спокойно куда-нибудь выезжать (вот, например, на стадион) и возвращаться без карантина.

Новый козел представляет традиционную для Германии, но находящуюся под угрозой исчезновения породу Bunte Deutsche Edelziege. Даже сейчас, в подростковом для козлов возрасте, Хеннес IX крупнее предшественника.

Козел – не просто маскот, он есть и на эмблеме клуба. Откуда пошла традиция?

Все началось в 1950-м, когда «Кельну» исполнялось 2 года. Директор местного цирка Карола Уилльямс почему-то подарила главному тренеру клуба живого козла – это случилось на Кельнском карнавале. То ли Карола верила в китайские суеверия, то ли жители города просто придумали эту легенду, но животное стало живым талисманом, приносящим удачу.

Тренер «Кельна» Хеннес Вайсвайлер назвал козла в свою честь. Так появился Хеннес I, потом Хеннес II – и так далее.

Козел быстро стал неотделимой частью истории молодого клуба, изображение животного добавили на эмблему клуба – до этого там находился только Кельнский собор.

Самым фартовым козлом был Хеннес IV. На годы его жизни пришелся золотой дубль-1977/78. Во время чемпионского парада козел прокатился вместе с футболистами по городу на автобусе с открытым верхом. В честь счастливого животного фанаты написали песню «Наш козел – чемпион…»

Провалы «Кельна» тоже связывают с козлом. В 1996 году у Хеннеса VI случился инфаркт прямо во время проигранного матча с «Карлсруэ». Спустя неделю козел умер, а команда развалилась. «Кельн» с трудом избежал вылета.

В день домашней игры за Хеннесом посылают специально оборудованный серый универсал (тип кузова автомобиля). Его сопровождает ветеринар, который следит за тем, чтобы козел успешно перенес поездку туда и обратно.

Перед игрой Хеннес совершает круг почета по стадиону. А иногда не совершает. Как тут:

Хеннес – это не просто символический кружок по стадиону и место на эмблеме. На образе маскота клуб зарабатывает около 2 миллионов евро ежегодно. Хеннес VII – талисман, проработавший 20 лет, – снимался в рекламе и сериале.

В официальном магазине клуба целая линейка товаров с козлом-маскотом: от банальных игрушек и детских костюмов до тостеров с рогами.

У Хеннеса есть инстаграм и страница в фейсбуке, где он делится фотографиями с матчей. Не отстает от времени.