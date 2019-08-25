Меган Маркл, несмотря на ее умение управлять своими эмоциями, выработанное за годы актерской карьеры, в первый раз не смогла сдержать чувств. Как сообщает издание «7Дней», герцогиня, не выдержав обрушившейся на нее критики, заблокировала все комментарии на своей совместной с принцем Гарри страничке в социальной сети — разумеется, на время.

Это произошло после того, как на Меган обрушилась мощная волна критики, последовавшая за известием о недавних поездках герцогини и ее семейства. Первые признаки того, что британцы не одобряют действий Меган и Гарри, появились еще в начале августа, после их путешествия на Ибицу. Тогда стало известно, что пара выбрала для перелета нанятый ими частный самолет, который был поднят в воздух исключительно ради них. Фанаты Меган заметили тогда, что для таких борцов за охрану окружающей среды, какими представляют себя герцогиня и принц, это просто недопустимо. Ведь из-за их прихоти атмосфера была дополнительно отравлена тоннами выхлопов двигателей самолета. Когда же стало известно, что буквально через несколько дней после возвращения с Ибицы, Гарри с Меган совершили еще один перелет на частном самолете — на этот раз в Ниццу, в гости к Элтону Джону, произошел настоящий взрыв негодования против супругов.

Фанаты Меган дружно заклеймили ее и Гарри, как лицемеров. Когда герцогиня, которая любит размещать на своей страничке в Сети позитивные высказывания, разместила очередное — о ценности маленьких добрых дел — фанаты словно сорвались с цепи. «Вашим добрым делом мог бы стать выбор обычных регулярных рейсов вместо частного самолета!» — написал один. «Хватит читать нам лекции! Следите лучше за собой! Ваши не слишком красивые дела говорят о вас гораздо больше, чем громкие слова!» — добавил другой. А еще один недавний поклонник Меган объявил: «Все, с меня довольно ваших позитивных банальностей и лицемерных поступков. Я отписываюсь от вашей странички!» Причем, его примеру последовали многие другие фанаты…

Еще хуже все стало после того, как в СМИ появилась информация, что принц Уильям, его супруга и трое детей на днях отправились в Шотландию обычным регулярным рейсом. Да еще вели себя так скромно, что остальные пассажиры сообразили, с кем они летели только при посадке, когда принца с семейством встретил у трапа автомобиль с охраной. Теперь все сравнивают семьи Кейт Миддлтон и Меган — разумеется, не в пользу последней. Говорят, униженная Маркл чуть не плачет от досады.

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