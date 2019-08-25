Представители управления гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration или FAA) намерены урегулировать запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с прикрепленным к ним оружием.

Как пишет Inforeactor, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, специалисты FAA намерены запретить беспрепятственный запуск БПЛА с закрепленным на них оружием, огнеметами, фейерверками, бомбами и другими «опасными предметами». По мнению представителей управления гражданской авиации США запуск дрона с подобными предметами может нанести значительный вред «людям и вашему банковскому счету».

В качестве решения этой проблемы владельцам таких дронов необходимо получить специальное разрешение в FAA. Только после получения этого документа можно использовать БПЛА с оружием в благих и развлекательных целях. Одним из таких примеров является уничтожение мусора на проводах при помощи огнемета.

Специалисты FAA отметили, что причиной введение таких мер стала продажа компанией Throwflame огнеметов для дронов TF-19 WASP в США. Стоимость оружия стартует от 1500 долларов. Мощность огнемета позволяет выбрасывать струи пламени до 8 метров. Его можно использовать для мирных целей, таких как очистка от растительности или избавление от насекомых.

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