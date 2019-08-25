Жители Уокигана (штат Иллинойс) отметили день рождения своего земляка писателя Рэя Брэдбери открытием статуи в его честь. Торжественная церемония состоялась на территории городской публичной библиотеки, расположенной рядом со школой, которую тот посещал до переезда семьи в Лос-Анджелес, сообщает газета Chicago Tribune.

Композиция «Фантастический путешественник» из нержавеющей стали высотой 12 футов (около 3,5 м) изображает Брэдбери с книгой в руке, пытающегося в воздухе сесть верхом на ракету. Внутри «космической ладьи» зубчатые шестеренки, символизирующие бесконечное движение беспокойного и пытливого ума писателя.

Идея поставить монумент возникла еще пять лет назад. В 2016 году учредители специального фонда, рассмотрев 41 заявку, одобрили проект Захари Оксмана.

«Это история человека, обладающего необузданным воображением и любопытством. Взрослого снаружи и любознательного мальчика внутри, — отметил автор. — Рэй Брэдбери любил метафоры. Летящая ракета символизирует, с какой скоростью он в детстве поглощал книги, которые открывали ему неизведанные миры».

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