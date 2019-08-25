Всемирная организация здравоохранения на этой неделе выпустила большой докладо влиянии микроскопических фрагментов пластика на здоровье человека.

Загрязнение окружающей среды пластиком является глобальным, фрагменты созданных человеком полимеров можно найти почти в любом месте на планете, в том числе в пищевых продуктах и питьевой воде.

Однако ВОЗ пришла к выводу, что по крайней мере на сегодня доказательств опасности микропластика для людей нет.

В своем докладе эксперты организации объясняют, что как крупные, так и самые мелкие частицы, проходят через организм, не задерживаясь в нем.

— Нет абсолютно никаких сомнений в том, что микропластик содержится в питьевой воде, а также в источниках, из которых берут питьевую воду, например, в грунтовых водах. Когда мы говорим о потенциальных рисках, речь идет об инертных частицах. Пластик не вступает в химическую реакцию, проникая в тело и не причиняет вред органам и тканям, — сказал сотрудник ВОЗ Брюс Гордон.

Речь идет о кусках любого вида пластмассового мусора менее пяти милиметров в длину. Исследования начались после того, как в прошлом году микропластик обнаружили в большинстве известных брендов бутилированной воды.

Эксперты считают, что несмотря на предварительные выводы требуется больше данных, чтобы прийти к окончательным заключениям.

Minval.az