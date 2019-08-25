Во Франции полиция задержала 68 человек, принимавших активное участие в акциях протеста против проведения саммита G7, обвинив их в массовых беспорядках и метании снарядов, сообщает AP.

В полиции заявили, что задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или незаконном хранении опасных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Minval.az