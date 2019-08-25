В полиции заявили, что задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или незаконном хранении опасных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.
В полиции заявили, что задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или незаконном хранении опасных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.
Дата: 2019/08/25 12:20
Раздел: Мир
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