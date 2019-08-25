ВВС Турции нанесли удары по объектом террористической группировки РПК в районе Хафтанин на севере Ирака, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на сообщении министерства национальной обороны страны.

Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы девять террористов РПК, а также были уничтожены укрытия, огневые точки и склады с боеприпасами террористов.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

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