Принято считать, что водорастворимые витамины вроде С и группы В выводятся в случае профицита с мочой без вреда для здоровья. Однако, передает «Ino Pressa» со ссылкой на открытие Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн, все не так просто. Есть основания полагать, что можно превысить безопасный уровень В6, В9 и В12. И это несет рост риска развития рака легких, сообщает Mediportal.

Эксперты проанализировали данные, касавшиеся профицита В12 в крови и риска развития рака легких. Оказалось, чем выше был уровень витамина В12, тем выше риск развития рака легких. Генетический анализ также показал, что определенные вариации генов повышают уровень B12 в крови. И люди, являющиеся носителями этих вариаций, чаще болеют раком легких.

По мнению экспертов, риск рака возрастает, если суточная доза витамина превышает 55 микрограммов (у курильщиков при таком количестве риск повышается в 3-4 раза). При этом на рынке есть БАДы, содержащие до 1000 микрограммов витамина В12. Как именно профицит витамина провоцирует рак, ученые не знают. Возможно, он влияет на ДНК или активно подпитывает раковые клетки напрямую.

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