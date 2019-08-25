Израиль нанес ракетный удар по позициям в Сирии, чтобы уничтожить иранские дроны-убийцы. Об этом представитель израильской армии заявил в ночь на воскресенье, сообщает DW.

По словам израильских военных, удар по Сирии был нанесен в превентивных целях, а дроны должны были позже атаковать объекты на севере Израиля. Военные отметили, что начиненные взрывчаткой беспилотники действуют как боевые ракеты.

В тот же день представители группировки «Хезболлах» в ливанском Бейруте сообщили о крушении одного дрона и взрыве другого. Остается неясным, кто управлял этими дронами и как их планировалось использовать.

Менее чем через три недели в Израиле состоятся досрочные выборы в парламент. В конце мая парламент инициировал самороспуск из-за провала переговоров о создании правительственной коалиции.

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