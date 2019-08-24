Хуану Карлосу I, отрекшемуся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, провели в субботу операцию на сердце в больнице автономного сообщества Мадрид. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства в июне. Примерно в 13:00 по местному времени в больницу прибыл король Филипп VI. Отмечается, что операция прошла успешно.

Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, он считается заслуженным королем Испании.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975).

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