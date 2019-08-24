Тегеран внес в санкционный список американский «Фонд защиты демократии» и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран, сообщил иранский МИД.

Как следует из опубликованного ведомством заявления, Тегеран принял решение внести в санкционный список вышеуказанную организацию и ее руководителя в рамках закона по борьбе с нарушениями прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Тегеран обосновывает это решение тем, что в своей деятельности фонд Дубовица распространял ложную информацию и вел пропагандистскую деятельность, таким образом, приняв участие в усилении «экономического терроризма» США против Ирана.

Minval.az