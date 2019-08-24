Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился направить армию на борьбу с лесными пожарами, которые за последние полгода уничтожили почти два миллиона гектаров лесов в Амазонии. Указ Болсонару 24 августа опубликовало правительственное издание Diario Oficial da Uniao, сообщает Rtvi.

В течение месяца, с 24 августа по 24 сентября, военные будут тушить пожары в заповедниках, на индейских территориях и в приграничных зонах. Сколько солдат отправят на борьбу с огнем, пока неизвестно.

Как отмечает Би-би-си, такое решение Болсонару принял под давлением европейских партнеров. Франция и Ирландия пригрозили отказаться от торгового договора с южноамериканскими странами, если Бразилия не направит силы на борьбу с пожарами.

О санкциях предупреждали и власти Финляндии. Другие европейские лидеры, а также ООН назвали ситуацию международным кризисом. Президент США Дональд Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами.

Леса Амазонии занимают 5,5 миллионов квадратных километров. Из этой территории на Бразилию приходится почти 60%. Эти леса называют «легкими планеты», поскольку он вырабатывают почти 20% кислорода в атмосфере.

Minval.az